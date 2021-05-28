В Симферополе осудили бывших военнослужащих — за разбой букмекерской компании

Доказательства, собранные 534 военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении военнослужащего войсковой части 6922 рядового Станислава С. и бывшего его сослуживца рядового запаса Сергея Б. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в целях хищения чужого имущества, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия и в крупном размере). Кроме того, Бондарюк также признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 и ч. 3 ст. 162 УК РФ (организатор разбоя).

В ходе следствия установлено, что Б. с ноября 2017 года по май 2018 года работал в коммерческой организации, предоставлявшей букмекерской компании услуги по охране объектов в г. Симферополе, включая пункт приема ставок, расположенный на проспекте Кирова. На этом основании Б. неоднократно бывал там, знал режим работы заведения, маршрут патрулирования, время необходимое группе быстрого реагирования для прибытия туда. Поступив на военную службу по контракту, Б. продолжил общаться с охранниками и персоналом этого пункта приема ставок. Зная слабые места в охране данного заведения, у него возник преступный умысел на совершение разбойного нападения. Для этих целей он решил использовать имевшийся у него пистолет (огнестрельное оружие ограниченного поражения, использующее патроны калибром 9 мм), — озвучили детали дела в военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту.

Хроника событий:

31 января 2019 года около 6 часов утра Б., реализуя задуманное, закрыл лицо эластичным бесшовным шарфом бафф, надел на руки тактические перчатки и, зайдя в пункт приема ставок, демонстрируя пистолет заставил сотрудника передать ему находившиеся в кассе 314 тыс. рублей.

13 августа того же года около 4 часов утра Б. вновь намеревался совершить разбойное нападение на тот же пункт приема ставок, но был остановлен на улице сотрудником правоохранительных органов для проверки документов, в связи с чем вынужден был отказаться от задуманного. Осознавая, что случившееся может способствовать его изобличению, предложил С. принять участие в разбойном нападении, на что последний согласился.

По указанию Б., С. в 4 часа утра 23 августа 2019 года зашел в пункт приема ставок, расположенный в г. Симферополе на проспекте Кирова, где навел на кассира пневматический газобаллонный пистолет, внешне напоминающий пистолет Макарова, после чего потребовал передать ему денежные средства. Получив более 463 тыс. рублей, С. скрылся. В последующем он поделился похищенными деньгами с Б., который во время совершения разбойного нападения находился на улице, наблюдая за прилегающей территорией.

При проведении обыска в квартире, которую снимал Б., были обнаружены и изъяты более 164 тыс. рублей.

Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда, расположенная в г. Ростове-на-Дону, назначила Б. и С. наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 и 7,5 лет соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал Б. и С. в солидарном порядке выплатить потерпевшей стороне свыше 299 тыс. рублей. В ее пользу суд также обратил более 164 тыс. рублей, изъятых у Б., и обязал его выплатить еще 314 тыс. рублей в счет погашения причиненного материального ущерба, — сообщили в военном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Черноморскому флоту.