В Симферополе осудили экс-руководителя ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

Собранные управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УЭБиПК МВД по РК доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему исполняющему обязанности начальника ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» за совершение им злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Следователями управления по расследования особо важных дел Главного следственного управления и судом установлено, что исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог Республики Крым, злоупотребил своими должностными полномочиями, что повлекло причинение бюджету Республики Крым ущерба на сумму более 900 млн. рублей.

В 2016 году исполняющий обязанности начальника, следуя ложно понятым интересам государственной службы, желая показать свои профессиональные качества и зарекомендовать себя исполнительным руководителем при освоении бюджетных денежных средств, утвердил проектно-сметную документацию на строительство объездной дороги города Симферополя на участке «Дубки – Левадки», подготовленную на основе заведомо завышенной стоимости строительных материалов, и заключил госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ с ООО «Сибавтобан» на сумму более 6 млрд. рублей, — сообщили в Следственном комитете.

При этом, исполняющий обязанности начальника проигнорировал требования законодательства об обязательном проведении процедур по проверке достоверности проектно-сметной документации, в результате чего нарушения при составлении проектно-сметной документации не были выявлены, а стоимость заключенного госконтракта была завышена на сумму более 900 млн. рублей.

Следствием в целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного бюджету республики ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 17 млн. рублей и на имущество ООО «Сибавтобан» на сумму 897 млн. рублей.

Киевский районный суд города Симферополя признал бывшего исполняющего обязанности начальника Государственного казённого учреждения Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики Крым» виновным в совершении инкриминируемого преступления, и приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде лишения права на протяжении 2 лет занимать руководящие должности в органах государственной власти и на предприятиях с долями государственной собственности. Он был взят под стражу в зале суда.

По приговору суда с виновного и с ООО «Сибавтобан» в счет погашения причиненного бюджету ущерба взыскано 914 млн. рублей. Приговор в законную силу не вступил.