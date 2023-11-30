В Симферополе осудили курьера онлайн-мошенников — забрал у старушки… три миллиона

В Симферополе вынесен приговор по уголовному делу о хищении у пожилой женщины более 3 млн. рублей.
Центральный районный суд города Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Установлено, что подсудимый входил в группу лиц, занимавшихся хищением денежных средств пенсионеров
В январе 2023 года участники организованной группы позвонили пожилой женщине 1938 года рождения, которой сообщили ложные сведения о совершении ее дочерью дорожно-транспортного происшествия, а также о необходимости передать денежные средства для возмещения причиненного ущерба. Подсудимый встретился с пенсионеркой, которая передала ему свои сбережения в размере более 3,2 млн рублей. Преступные действия подсудимого пресечены работниками полиции, — сообщили в прокуратуре.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 4 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.
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