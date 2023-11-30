В Симферополе осудили курьера онлайн-мошенников — забрал у старушки… три миллиона

В январе 2023 года участники организованной группы позвонили пожилой женщине 1938 года рождения, которой сообщили ложные сведения о совершении ее дочерью дорожно-транспортного происшествия, а также о необходимости передать денежные средства для возмещения причиненного ущерба. Подсудимый встретился с пенсионеркой, которая передала ему свои сбережения в размере более 3,2 млн рублей. Преступные действия подсудимого пресечены работниками полиции, — сообщили в прокуратуре.