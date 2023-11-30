Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | В Симферополе осудили курьера онлайн-мошенников — забрал у старушки… три миллиона
актуально в республике
В Симферополе осудили курьера онлайн-мошенников — забрал у старушки… три миллиона
Фото: Вести

В Симферополе осудили курьера онлайн-мошенников — забрал у старушки… три миллиона

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 20:08 30.11.2023

В Симферополе вынесен приговор по уголовному делу о хищении у пожилой женщины более 3 млн. рублей.

Центральный районный суд города Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя региона. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).  Установлено, что подсудимый входил в группу лиц, занимавшихся хищением денежных средств пенсионеров 

В январе 2023 года участники организованной группы позвонили пожилой женщине 1938 года рождения, которой сообщили ложные сведения о совершении ее дочерью дорожно-транспортного происшествия, а также о необходимости передать денежные средства для возмещения причиненного ущерба. Подсудимый встретился с пенсионеркой, которая передала ему свои сбережения в размере более 3,2 млн рублей. Преступные действия подсудимого пресечены работниками полиции, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к 4 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении других соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.

Узнайте больше:  «Клубничка» едва ни привела за решетку – житель Симферополя теперь сто раз подумает, что в Сети размещать
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
суды в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.