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В Симферополе осудили водителя, сбившего на проезжей части женщину – дорожного рабочего
Фото: ВК

В Симферополе осудили водителя, сбившего на проезжей части женщину – дорожного рабочего

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 20:42 21.11.2021

В Симферополе Киевский районный суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) 30-летнего местного жителя.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в середине марта текущего года подсудимый, управляя автомобилем «Ниссан Максима», двигался по ул. Куйбышева в направлении автодороги «Восточный обход г. Симферополя». Водитель проявил невнимательность к дорожной обстановке и допустил наезд на 63-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть. Потерпевшая, являясь дорожным рабочим, находилась в светоотражающем оранжевом жилете, — сообщили в крымской прокуратуре.

Подсудимый вину в инкриминируемом деянии не признал, ущерб потерпевшим не возместил.

Вина подсудимого полностью доказана исследованными судом доказательствами по уголовному делу, — уточнили в надзорном ведомстве.

В итоге подсудимому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Он лишен права управления транспортными средствами на срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

В Симферополе осудили водителя, сбившего на проезжей части женщину – дорожного рабочего

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