В Симферополе осужден местный житель, избивший посетителя кафе

В Симферополе Киевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого местного жителя. Он признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека), ч. 2 ст. 314.1 УК РФ (неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений).

Установлено, что злоумышленник ранее был осужден, в том числе за тяжкое преступление против собственности, ему установлен административный надзор, несмотря на это, он не исполнял соответствующие обязанности и ограничения. В частности, в ночное время не находился дома, а находился в местах, где осуществляется продажа алкогольной продукции, за что был неоднократно привлечен к административной ответственности. В декабре 2023 года в вечернее время, находясь на территории кафе, в ходе конфликта с одним из посетителей избил последнего, — сообщили в надзорном ведомстве.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.