добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Симферополе освятили белые халаты медиков

crimeapress_news

реклама в крыму
В Симферополе освятили белые халаты медиков

В Симферополе освятили белые халаты медиков

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:21 09.06.2023

Традиционно, в дни памяти Святителя Луки в Симферополе состоялся чин освящения белых халатов медицинских работников.

В Симферополе освятили белые халаты медиков

9 июня в Свято-Троицком женском монастыре  у мощей Святителя Луки прошел молебен с акафистом «врачу благому и милостивому», по окончании которого старший священник Свято-Троицкого монастыря протоиерей Павел Морозенко в сослужении соборного духовенства совершил традиционный чин освящения медицинских халатов.

В Симферополе освятили белые халаты медиков

Ваша воля пусть будет совпадать с Волею Божией и ваши руки, ваши сердца пусть будут укрепляемы Благодатию Божией и достигнете великих и славных результатов для науки, для здоровья наших граждан, для благополучия нашего Отечества и во Славу Божию, – напутствовал священнослужитель крымских медиков.

В Симферополе освятили белые халаты медиков

Чин освящения белых халатов в Крыму называют не только доброй традицией, но и знаковым событием. Святитель Лука (Владимир Феликсович Войно-Ясенецкий) в свое йжизни органично соединил два служения – Богу и людям. Одно – на святительской кафедре, другое – за операционным столом.

Узнайте больше:  В Керчи простились с героем СВО Денисом Удовиченко

В Симферополе освятили белые халаты медиков

11 июня православная церковь чествует и празднует день памяти Святителя Луки. И именно в преддверии этого светлого дня здесь, на территории Свято-Троицкого женского монастыря, происходит освящение у мощей Луки белых халатов. В мероприятии участвуют действующие медики, ветераны отрасли и студенты медики, — рассказал министр здравоохранения РК Константин Скорупский.

В Симферополе освятили белые халаты медиков

Фото: пресс-служба Крымской митрополии.

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма