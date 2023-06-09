В Симферополе освятили белые халаты медиков

Традиционно, в дни памяти Святителя Луки в Симферополе состоялся чин освящения белых халатов медицинских работников.

9 июня в Свято-Троицком женском монастыре у мощей Святителя Луки прошел молебен с акафистом «врачу благому и милостивому», по окончании которого старший священник Свято-Троицкого монастыря протоиерей Павел Морозенко в сослужении соборного духовенства совершил традиционный чин освящения медицинских халатов.

Ваша воля пусть будет совпадать с Волею Божией и ваши руки, ваши сердца пусть будут укрепляемы Благодатию Божией и достигнете великих и славных результатов для науки, для здоровья наших граждан, для благополучия нашего Отечества и во Славу Божию, – напутствовал священнослужитель крымских медиков.

Чин освящения белых халатов в Крыму называют не только доброй традицией, но и знаковым событием. Святитель Лука (Владимир Феликсович Войно-Ясенецкий) в свое йжизни органично соединил два служения – Богу и людям. Одно – на святительской кафедре, другое – за операционным столом.

11 июня православная церковь чествует и празднует день памяти Святителя Луки. И именно в преддверии этого светлого дня здесь, на территории Свято-Троицкого женского монастыря, происходит освящение у мощей Луки белых халатов. В мероприятии участвуют действующие медики, ветераны отрасли и студенты медики, — рассказал министр здравоохранения РК Константин Скорупский.

Фото: пресс-служба Крымской митрополии.

С тегами: религия в Крыму