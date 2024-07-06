В Симферополе открылась уличная фотовыставка «Катастрофа на Днепре»

В экспозиции представлены 10 стендов, которые отсылают к трагическим событиям, произошедшим 6 июня 2023 года в Херсонской области. В этот день из-за обстрелов ВСУ была разрушена Каховская гидроэлектростанция, в результате чего Новая Каховка, Голая Пристань, Алешки и еще 20 населенных пунктов оказались затопленными. Страшная трагедия привела к десяткам жертв, экологической катастрофе и огромному ущербу. Вода разрушила и сделала непригодной для жизни более 23 тысяч домовладений. В результате наводнения погибли 59 человек, 175 жителей были госпитализированы.

Данная выставка рассказывает о масштабах чрезвычайной ситуации, ее последствиях, а также о помощи, оказанной населению затопленных территорий со стороны Республики Крым.

Для оказания помощи в зону ЧС были оперативно направлены соответствующие силы министерств и ведомств. Спасатели проводили эвакуацию жителей, оказавшихся в зоне подтопления. Службы жизнеобеспечения, в свою очередь, осуществляли работы по откачке воды из придомовых территорий, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Также была оказана большая помощь по доставке гуманитарных грузов, — цитирует пресс-служба министр чрезвычайных ситуаций РК Сергея Садаклиева.

Фотографии для экспозиции были предоставлены МЧС Республики Крым, руководителем Специального Гуманитарного центра Крымской митрополии протоиереем Дмитрием Кротковым (большая часть из личного архива), ГУ МЧС России по Республике Крым, Госкомветеринарией и ГУП РК «Вода Крыма».

Выставка была подготовлена с целью привлечения внимания к этим трагическим событиям, чтобы люди осознали, насколько велики масштабы катастрофы и не забывали ее. А также для популяризации профессии спасателя, привлечения граждан к добровольческой деятельности и патриотического воспитания молодежи, — отмечает Сергей Садаклиев.

Все желающие могут ознакомиться с фотовыставкой в центре Симферополя до 1 августа 2024 года.

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму