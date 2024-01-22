В Симферополе открылся Штаб общественной поддержки Республики Крым

В Симферополе состоялось открытие Штаба общественной поддержки Республики Крым на ул. А. Невского, 8. Участие в мероприятии приняли Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

По словам Владимира Константинова, это место хорошо известно крымчанам.

В Штабе обустроены общественная приёмная, помещение для проведения образовательных мероприятий и встреч, молодёжная зона, зал для проведения телемостов и конференций.

За десять лет в России Крым изменился до неузнаваемости, у нас произошёл колоссальный объем преобразований, во многом — благодаря нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Безусловно, мы хотим, чтобы темпы развития республики сохранялись и впредь. И со своей стороны мы готовы сделать для этого всё, что в наших силах, — сказал глава парламента Крыма.

Фото: пресс-служба председателя Госсовета РК.