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В Симферополе открылся Штаб общественной поддержки Республики

В Симферополе открылся Штаб общественной поддержки Республики Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:26 22.01.2024

В Симферополе состоялось открытие Штаба общественной поддержки Республики Крым на ул. А. Невского, 8. Участие в мероприятии приняли Глава Республики Крым Сергей Аксёнов и председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

В Симферополе открылся Штаб общественной поддержки Республики Крым

По словам Владимира Константинова, это место хорошо известно крымчанам.

В Симферополе открылся Штаб общественной поддержки Республики Крым

В Штабе обустроены общественная приёмная, помещение для проведения образовательных мероприятий и встреч, молодёжная зона, зал для проведения телемостов и конференций.

За десять лет в России Крым изменился до неузнаваемости, у нас произошёл колоссальный объем преобразований, во многом — благодаря нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину. Безусловно, мы хотим, чтобы темпы развития республики сохранялись и впредь. И со своей стороны мы готовы сделать для этого всё, что в наших силах, — сказал глава парламента Крыма.

В Симферополе открылся Штаб общественной поддержки Республики Крым

Фото: пресс-служба председателя Госсовета РК.

 

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