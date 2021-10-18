В Симферополе план ямочного ремонта улиц составляется ежедневно

Ямочный ремонт дорожного покрытия улиц в Симферополе выполняется горячим асфальтом, пневмонабрызгом, а также большими картами. В зимнее время года работы ведутся литым асфальтом.

В текущем году был заключен контракт с ГУП РК «Крымавтодор» на выполнение ремонтных работ. На сегодняшний день закрыт весь объем планируемых работ дорожными картами. Отремонтировано порядка 35 тысяч квадратных метров по ряду адресов, в том числе улицы Первомайская, Механизаторов, переулки Персиковый и Подводников, а также по ряду других территорий, — сообщил директор МБУ «Город» Антон Гумен.

По его словам, ямочный ремонт дорог – работа ежедневная. Сегодня велись работы по улицам Залесская и Железнодорожная.

План работ по ямочному ремонту составляется ежедневно. Мы анализируем информацию, полученную от надзорных служб, от департамента городского хозяйства администрации города, либо выявленную нашими сотрудниками… С понижением температуры, примерно в ноябре, мы перейдем на работы по текущему ремонту литым асфальтом. А на следующий год предприятие планирует выйти на показатели порядка 100 тысяч метров квадратных ямочного ремонта и ремонта дорог большими картами, — рассказал Антон Гумен.

В работах по ямочному ремонту задействованы 30 сотрудников дорожного хозяйства и 6 единиц специализированной техники.

Фото: МБУ «Город».