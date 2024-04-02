В Симферополе под суд пойдёт уроженец Винницкой области — работал на спецслужбы Украины

Пособник украинских спецслужб, обвиняемый в покушении на убийство должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области, предстанет перед судом в Симферополе. Об этом

ГСУ СК по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении уроженца Винницкой области. Он обвиняется в покушении на убийство граждан в связи с осуществлением ими служебной деятельности и выполнением общественного долга, совершенном общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по найму, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В СК добавили, что по заданию куратора СБУ обвиняемый организовал покушение на убийство троих должностных лиц. За совершение этого преступления ему было обещано вознаграждение в $10 тыс. Злоумышленник установил маршрут передвижения должностных лиц, купил взрывчатое вещество, из которого сделал взрывное устройство.

Механизм был установлен под газовый баллон автомобиля и 19 июня 2023 года приведен дистанционно в действие во время движения по Евпаторийскому шоссе. В результате троим находившимся в авто сотрудникам ВГА Запорожской области были причинены тяжкие телесные повреждения. Им была оказана своевременная медицинская помощь, — напомнили в пресс-службе.

Пособник украинских спецслужб был установлен и задержан при проведении спецмероприятий. Его арестовали, он дал признательные показания и оказывал содействие органам следствия. Расследование уголовного дела завершено.

источник: ТАСС