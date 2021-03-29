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В Симферополе подвели итоги весенней сельхозярмарки: реализовано свыше 130 тонн продукции

В Симферополе подвели итоги весенней сельхозярмарки: реализовано свыше 130 тонн продукции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:11 29.03.2021

27 и 28 марта в Симферополе состоялась расширенная сельскохозяйственная ярмарка, в которой приняли участие более 120 крымских товаропроизводителей. Об этом сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации крымской столицы Олег Симонов.

В Симферополе подвели итоги весенней сельхозярмарки: реализовано свыше 130 тонн продукции

По его информации, на сельскохозяйственной ярмарке была представлена высококачественная продукция крымских аграриев, в том числе товары крестьянско-фермерских хозяйств и граждан, которые ведут личные подсобные хозяйства.

В Симферополе подвели итоги весенней сельхозярмарки: реализовано свыше 130 тонн продукции

Более 120 сельхозпроизводителей из всех регионов Крыма имели возможность реализовать в Симферополе порядка 130 тонн своей продукции. Фермеры работают без посредников, поэтому цены на ярмарке в среднем на 15-20% ниже рыночных, — отметил Олег Симонов.

В Симферополе подвели итоги весенней сельхозярмарки: реализовано свыше 130 тонн продукции

Он также добавил, что на торговых площадках был представлен разнообразный ассортимент сельскохозяйственной продукции: свежее мясо, колбасные и макаронные изделия, рыба, яйца, овощи, фрукты, крупы, растительное масло, мёд и другие натуральные, полезные и вкусные продукты.

В Симферополе подвели итоги весенней сельхозярмарки: реализовано свыше 130 тонн продукции

Гарантию высокого качества продукции подтвердили минсельхоз, минпром, а также Госкомветеринарии РК.

В Симферополе подвели итоги весенней сельхозярмарки: реализовано свыше 130 тонн продукции

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

В Симферополе подвели итоги весенней сельхозярмарки: реализовано свыше 130 тонн продукции

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