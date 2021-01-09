В Симферополе появятся семь новых светофоров

Автолюбители будьте бдительны! В Симферополе идет установка новых светофоров. Адреса сообщил на своей странице в Facebook депутат горсовета крымской столицы Вячеслав Кондратьев.

Новые светофоры будут установлены на перекрёстках улиц:

1) Севастопольская – Дружбы,

2) Севастопольская – Залесская,

3) Русская – Батурина,

4) Данилова — Аэрофлотская,

5) Кечкеметская – Сельвинского,

6) проспект Вернадского – Мира (один из самых аварийных перекрестков города),

7) Ялтинское шоссе – Лозовская.

Установка светофоров сопровождается установкой соответствующих дорожных знаков и нанесением дорожной разметки.

Конечно, количество светофоров и знаков на каждом перекрёстке отличается, но если усреднить на примере данных 7 перекрёстков, то стоимость комплекса на 1 объект обходится бюджету города в среднем – 2 миллиона рублей, — отметил Кондратьев. — В целом, на установку этих 7 объектов будет потрачено более 15 миллионов.

Депутат уточнил, что установка светофоров должна была завершиться в 2020 году, но подрядчик ещё не закончил работы.