В Симферополе появятся семь новых светофоров

Автолюбители будьте бдительны! В Симферополе идет установка новых светофоров. Адреса сообщил на своей странице в
Новые светофоры будут установлены на перекрёстках улиц:
1) Севастопольская – Дружбы,
2) Севастопольская – Залесская,
3) Русская – Батурина,
4) Данилова — Аэрофлотская,
5) Кечкеметская – Сельвинского,
6) проспект Вернадского – Мира (один из самых аварийных перекрестков города),
7) Ялтинское шоссе – Лозовская.
Установка светофоров сопровождается установкой соответствующих дорожных знаков и нанесением дорожной разметки.
Конечно, количество светофоров и знаков на каждом перекрёстке отличается, но если усреднить на примере данных 7 перекрёстков, то стоимость комплекса на 1 объект обходится бюджету города в среднем – 2 миллиона рублей, — отметил Кондратьев. — В целом, на установку этих 7 объектов будет потрачено более 15 миллионов.
Депутат уточнил, что установка светофоров должна была завершиться в 2020 году, но подрядчик ещё не закончил работы.
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