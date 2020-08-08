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иллюстрация: открытые источники

В Симферополе полиция закрыла незаконный хостел

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:16 08.08.2020

Участковыми уполномоченными отдела полиции «Центральный» Управления МВД России по  Симферополю задокументирован факт незаконной предпринимательской деятельности со стороны местной жительницы, которая в своей квартире организовала хостел.

В ходе проведения проверки в квартире, принадлежащей 54-летней женщине, были выявлены несколько мужчин, которые пояснили, что краткосрочно проживают в данном хостеле по устному договору с хозяйкой и оплачивают проживание за койко-место. Полицейскими установлено, что стоимость жилья за сутки составляла 350 рублей с человека, за месяц — 7 тысяч рублей с человека. Данная гражданка не является индивидуальным предпринимателем и лицензии на осуществление данной деятельности не имеет, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудниками полиции в отношении гражданки составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.1 КоАП Российской Федерации — осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица.

Женщине грозит штраф в размере от пятисот до двух тысяч рублей.

В Симферополе полиция закрыла незаконный хостел

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