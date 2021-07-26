В Симферополе помогают семьям с тяжелобольными детьми. Бесплатно

Из монолита семьи складывается счастливое, успешное общество, в котором каждый находит необходимую поддержку и любовь. Но порой удары судьбы ставят под угрозу сохранение пары, взаимопонимание и вовсе желание продолжать жить. Явным примером становятся тяжелые заболевания или утрата ребенка. Ситуация, которая не позволяет сохранять концентрацию и внутренние силы – остается только чувство постоянной вины, депрессии, которое выливается в постоянные конфликты внутри семьи.

Авторский центр «Мир Семьи» не в силах влиять на судьбу, но стремится нивелировать психологические последствия случившегося. Но благодаря использованию гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, удалось внедрить актуальную инициативу по поиску и налаживанию поддержки для семей. Организована последовательная работа на базе семейных, индивидуальных консультаций, проведения групп поддержки. Практика подтверждает эффективность системной работы специалистов по внедрению основ самоподдежки в сложных ситуациях. Работа ведется с родителями, другими детьми семьи, налажено взаимодействие с сотрудниками хосписов, медицинских учреждений, фондов, НКО, законодателями для осознания важности проблемы и подготовки целенаправленных шагов для поддержки, восстановления гармонии для сохранения семей, — отмечают в пресс-службе Центра.

Бесплатную психологическую помощь в Симферополе в рамках гранта оказывает дипломированный специалист с большим опытом – Анна Сеитджалилова.

Запись на консультацию на сайте Авторского центра «Мир Семьи» https://mirsemi.ru/ , а также по телефонам +7 (916) 357-79-79, +7 (916) 657-79-97 или через социальные сети: инстаграм @mir_semi, фейсбук Авторский Центр «Мир Семьи»/@mirsemi1, ВК Авторский Центр «Мир Семьи». Администраторы Центра пришлют ссылку на регистрацию, после чего любой желающий договорится о дате и встрече с психологом.

Психологические консультации проводятся бесплатно для всех жителей региона как оффлайн, так и онлайн. Проект продлится до 31 декабря 2022 года.

Справка о компании:

Авторский центр «Мир семьи» объединяет психологов с многолетним опытом практической деятельности. С нашей помощью 67% супругов отказались от развода. Центр организовал 16 фестивалей для детей и родителей, провел более 5 000 индивидуальных и семейных консультаций. С 2014 года Авторский центр «Мир Семьи» при поддержке Фонда Президентских Грантов реализует важнейшие социальные проекты по оказанию бесплатной психологической помощи семьям в различных кризисных жизненных ситуациях. За 7 лет работы Центр оказал более 10 000 бесплатных консультаций и помог тысячам людей.

Авторский центр «Мир Семьи» оказывает психологическую помощь семьям, которые находятся на грани развода или в кризисной ситуации, родителям, которые чувствуют внутреннее выгорание, родителям особенных детей и детей с тяжелым заболеванием, семьям переживающим потерю ребёнка, психологическую поддержку подросткам, которые испытывают проблемы при общении со сверстниками, взаимопониманием с родителями и т.д.

Портфель Авторского центра «Мир Семьи» наполнен эксклюзивными курсами для подростков, будущих мам, родителей, женщин и мужчин, бабушек и дедушек. Каждая встреча проходит в конфиденциальной обстановке, разрабатывается индивидуальная программа для каждого обратившегося.