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В Симферополе поймали украинского шпиона – собирал данные о подразделениях Росгвардии
Скриншот: ЦОС ФСБ

В Симферополе поймали украинского шпиона – собирал данные о подразделениях Росгвардии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 12:14 28.02.2024

Оперативники ФСБ задержали в Симферополе агента украинских спецслужб, собиравшего сведения о подразделениях Росгвардии в зоне специальной военной операции. Шпион заключен под стражу. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что гражданин Украины получил от куратора из Главного управления разведки Министерства обороны Украины задание, направленное на сбор сведений о местах дислокации и маршрутах перемещения подразделений ФСВНГ (Федеральной службы войск национальной гвардии) на территории проведения специальной военной операции. Сведения предназначались для нанесения ракетно-артиллерийских ударов по личному составу и военной технике ФСВНГ, — говорится в сообщении.

Информация пересылалась в Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины через интернет-мессенджеры.

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Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении агента украинских спецслужб возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Киевским районным судом Симферополя агенту украинских спецслужб избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

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