В Симферополе презентовали фотопроект «Герои России, какими их не видел никто»

16 марта в Симферополе открывается совместный фотопроект благотворительного фонда «Память поколений» и известных фотографов Ольги Тупоноговой-Волковой и Славы Филиппова — «Герои России, какими их не видел никто».

Герои проекта обороняли Ленинград и Сталинград, штурмовали Грозный и освобождали школу в Беслане, воевали в Афганистане и ставили рекорды в космосе. Сейчас ветераны впервые попали в объективы fashion-фотографов и под софитами рассказали свои истории. Посмотреть, что из этого вышло, можно на пересечении улиц Карла Маркса и Пушкина, — сообщили в пресс-службе БФ «Память поколений».

Инициаторы проекта отмечают: чтобы рассказать истории ветеранов в год 75-летия Победы, команда фонда «Память поколений» вместе с известными fashion-фотографами Ольгой Тупоноговой-Волковой и Славой Филипповым пошли на смелый эксперимент. Они пригласили 19 абсолютно разных героев Советского Союза и России, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, стать моделями проекта «Герои России, какими их не видел никто». Старшему участнику фотосессии уже 101 год, младшему — 35 лет. В итоге получилось интересное сочетание характеров и поколений, раскрывающих многогранность героев прошлого и настоящего.

История каждого ветерана представлена в трех форматах: это портрет невероятной четкости, который дает возможность представить внутренний мир героя, видеоинтервью с искренними эмоциями, переживаниями и текстовая история. Каждый формат дает возможность увидеть мудрость, бесконечный оптимизм и внутренний стержень участников фотопроекта.

В этом году мы открываем четвертую главу фотопроекта о ветеранах, главная цель которой — показать, какими разными могут быть герои. В каждом поколении есть достойные люди, которые даже ценой собственного благополучия готовы поступать правильно, — рассказывает Екатерина Круглова, исполнительный директор БФ “Память поколений”. — Еще один важный момент: участниками выставки все эти годы становятся люди, получившие адресную медицинскую поддержку Фонда. Несмотря на физические отпечатки войны, они находят в себе силы жить, любить, мечтать, ставить новые цели в мирное время и добиваться их. Своим примером они показывают, что делает их настоящими людьми.

В обычной жизни авторы проекта Ольга Тупогова-Волкова и Слава Филиппов рассказывают истории в образах для глянцевых изданий: Ольга снимает для AD, Vogue, Elle и Tatler, Слава — для Esquire, GQ, Сноб и Fashion & AD. Фотографы работали над съемкой на условиях pro bono, тем самым выражая свое уважение к миссии благотворительного проекта по сохранению памяти и связи поколений. Проект проводится в четвертый раз — в предыдущих трех съемках участвовали фотографы Ольга Тупоногова-Волкова и Данил Головкин.

Мне интересно снимать этих людей, потому что столкнуться с ними в обычной жизни с каждым годом становится все сложнее. Это шанс погрузиться в их скромный, но когда-то очень героический мир. Они пережили самые страшные вещи, которые нам сложно представить, и при этом остались простыми, добрыми и открытыми людьми. Процесс съемки длится недолго, так как им и делать ничего не надо — передо мной вся история их жизни, отпечатавшаяся на их лицах, в каждой морщинке, и в их глазах, — комментирует Ольга Тупоногова-Волкова.



Символично, что в этом году открытие выставки в Симферополе совпадает с началом масштабного городского фестиваля «Крымская весна», в рамках которого также пройдет Открытый республиканский турнир по футболу среди ветеранских команд 35+ и 45+. Напомним, что 2020 год в Крыму объявлен Годом ветеранского футбола.

СПРАВКА: Фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» — единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помощи ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие наша страна. Основан 22 июня 2015 года. За время работы помощь оказана более 10 700 ветеранам, проживающим в различных городах России от Калининграда до Владивостока, на общую сумму порядка 1,117 млрд рублей.

Всероссийский фотопроект «Герои России, какими их не видел никто» уже четыре года показывает, что героем могут быть не только пожилые ветераны, но и молодые участники вооруженных конфликтов нашей страны. Своим примером они доказывают, что полученные травмы и ранения не являются препятствием на пути к целям, в стремлении развиваться и становиться востребованными. Также фотопроект рассказывает, как сильно может поменяться жизнь героя, если он почувствует поддержку.