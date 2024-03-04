В Симферополе презентовали выставку детского творчества «Маме с любовью»

В Симферополе на фасадных витражах Почты Крыма представлена выставка детского творчества «Маме с любовью», посвященная Международному женскому дню.
Проект реализован Центром народного творчества Республики Крым и направлен на развитие детского художественного творчества, воспитание активной жизненной позиции подрастающего поколения, стимулирование детей и подростков для раскрытия их индивидуальности.
В выставке приняли участие представители из 15 муниципальных образований Республики Крым в возрасте от 5 до 16 лет. Работы выполнены в различных техниках и разнообразными материалами.
Экспозиция доступна для просмотра до 11 марта.
источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; Фотоматериалы – Центр народного творчества Республики Крым
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С тегами: выставки Крыма