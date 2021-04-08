В Симферополе продолжается масштабный ремонт дорог

В 2021 году в Симферополе запланирован капитальный ремонт 12 автомобильных дорог и ремонт 55 объектов уличной дорожной сети. Также в текущем году будет начат капитальный ремонт 13 автомобильных дорог со сроком завершения в 2022 году. Об этом сообщила заместитель главы администрации крымской столицы Вероника Глоба.

По её информации, главным распорядителем бюджетных средств по объектам является Министерство транспорта Республики Крым, заказчик работ — ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК».

В настоящее время подрядная организация АО «ВАД» приступила к проведению ремонтных работ на 30 объектах улично-дорожной сети:

— ул. Козлова (от ул. Севастопольская до ул. Ангарская);

— ул. Широкая;

— пер. Киевский;

— ул. Клары Цеткин;

— ул. Субхи;

— ул. Тарвацкого;

— ул. Марка Донского;

— ул. Киевская (участок от ТЦ «Южная галерея» до пл. Куйбышева);

— ул. Соколиная;

— ул. Очаковская;

— ул. Жуковского;

-ул. Зенитная;

— пер. Гавена;

— ул. Ушакова;

— пр-т Вернадского;

— ул. Русская (от ул. Ангарская до ул. Красноармейская);

— ул. Спера;

— ул. Черных;

— ул. Приветная;

— ул. Чокрак;

— ул. Хромченко;

— ул. Станционная;

— пер. Курьерский;

— ул. Артезианская;

— ул. Автомобильная;

— ул. Оранжерейная;

— дублирующего проезда пр-та Победы (от ул. Тракторная до ул. Вишнёвая);

— ул. Блюхера;

— ул. Эскадронная;

— ул. Трубаченко (от ул. Русская до ул. Балаклавская).

По состоянию на 6 апреля на улицах Жуковского, Широкая, Субхи, Марка Донского, Станционная и Русская (от улицы Ангарская до улицы Красноармейская) выполнены работы по установке бортового камня и устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В работе ремонт покрытия тротуара с установкой бортового камня. На улицах Клары Цеткин, Тарвацкого, в переулках Киевский и Курьерский работы завершены, осталось выполнить установку технических средств организации дорожного движения и нанести разметку, — отметила Вероника Глоба.

Она также добавила, что на улице Козлова (от улицы Севастопольская до улицы Ангарская) выполнены работы по установке бортового камня, а также устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуара на участке от улицы Севастопольская до улицы Старозенитная.

Ну а сейчас начался ремонт дорожного покрытия проспекта Вернадского. Напоминаем автомобилистам: проезд закрыт от кольца у гостиницы «Москва» до перекрестка с Объездной трассой (юго-восточным обходом Симферополя).