В Симферополе продолжается масштабный ремонт дорог

В 2021 году в Симферополе запланирован капитальный ремонт 12 автомобильных дорог и ремонт 55 объектов уличной дорожной сети. Также в текущем году будет начат капитальный ремонт 13 автомобильных дорог со сроком завершения в 2022 году. Об этом сообщила заместитель главы администрации крымской столицы Вероника Глоба.
По её информации, главным распорядителем бюджетных средств по объектам является Министерство транспорта Республики Крым, заказчик работ — ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК».
В настоящее время подрядная организация АО «ВАД» приступила к проведению ремонтных работ на 30 объектах улично-дорожной сети:
— ул. Козлова (от ул. Севастопольская до ул. Ангарская);
— ул. Широкая;
— пер. Киевский;
— ул. Клары Цеткин;
— ул. Субхи;
— ул. Тарвацкого;
— ул. Марка Донского;
— ул. Киевская (участок от ТЦ «Южная галерея» до пл. Куйбышева);
— ул. Соколиная;
— ул. Очаковская;
— ул. Жуковского;
-ул. Зенитная;
— пер. Гавена;
— ул. Ушакова;
— пр-т Вернадского;
— ул. Русская (от ул. Ангарская до ул. Красноармейская);
— ул. Спера;
— ул. Черных;
— ул. Приветная;
— ул. Чокрак;
— ул. Хромченко;
— ул. Станционная;
— пер. Курьерский;
— ул. Артезианская;
— ул. Автомобильная;
— ул. Оранжерейная;
— дублирующего проезда пр-та Победы (от ул. Тракторная до ул. Вишнёвая);
— ул. Блюхера;
— ул. Эскадронная;
— ул. Трубаченко (от ул. Русская до ул. Балаклавская).
По состоянию на 6 апреля на улицах Жуковского, Широкая, Субхи, Марка Донского, Станционная и Русская (от улицы Ангарская до улицы Красноармейская) выполнены работы по установке бортового камня и устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В работе ремонт покрытия тротуара с установкой бортового камня. На улицах Клары Цеткин, Тарвацкого, в переулках Киевский и Курьерский работы завершены, осталось выполнить установку технических средств организации дорожного движения и нанести разметку, — отметила Вероника Глоба.
Она также добавила, что на улице Козлова (от улицы Севастопольская до улицы Ангарская) выполнены работы по установке бортового камня, а также устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуара на участке от улицы Севастопольская до улицы Старозенитная.
Ну а сейчас начался ремонт дорожного покрытия проспекта Вернадского. Напоминаем автомобилистам: проезд закрыт от кольца у гостиницы «Москва» до перекрестка с Объездной трассой (юго-восточным обходом Симферополя).
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