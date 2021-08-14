В Симферополе продолжается ремонт 19 улиц. 41 дорога уже отремонтирована

В Симферополе продолжается масштабный ремонт дорог. В плане АО «ВАД» ремонтные работы на 60 объектах улично-дорожной сети: улицах Козлова (участок от ул. Севастопольская до ул. Ангарская), Клары Цеткин, Субхи, Тарвацкого, Марка Донского, Киевская (участок от ТЦ «Ашан» до пл. Куйбышева), Соколиная, Очаковская, Жуковского, Зенитная, Ушакова, Русская (от ул. Ангарская до ул. Красноармейская), Спера, Барышева, Черных, Приветная, Чокрак, Хромченко, Станционная, Артезианская, Автомобильная, Блюхера, Эскадронная, Трубаченко (от ул. Русская до ул. Балаклавская и от ул. Севастопольская до ул. Русская), Калинина, Димитрова, Миллера, 2-й Гвардейской Армии, Дмитрия Ульянова, Звездная, Амет-Хана Султана, Абдуль Тейфука, Донская, Чонгарская, Ялтинская, Полигонная, Щаденко, Родниковая, Северского, Складская, Крымских Партизан, Декабристов, Сакская, в переулках Киевский, Донской, Гавена, Курьерский, а также ремонт проспекта Вернадского и дублирующего проезда проспекта Победы – до улицы Буденного.

Бригады из сотрудников подрядной организации ведут работы в ежедневном формате. На данный момент 41 объект находится в статусе завершённых, а по 19 – ведется ремонт в плановом режиме. По ряду улиц продолжаются работы по установке технических средств организации дорожного движения и нанесению дорожной разметки. В том числе, осуществляется фрезерование покрытия проезжей части, устройство нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и установка бортового камня, – прокомментировал начальник управления дорожного хозяйства Департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году в крымской столице запланирован капитальный ремонт 12 автомобильных дорог и ремонт 55 объектов уличной дорожной сети. В текущем году также будет начат переходящий капитальный ремонт 13 автомобильных дорог со сроком завершения в 2022 году.