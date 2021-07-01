В Симферополе продолжается ремонт дорог. Что сделано, где продолжаются работы

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Симферополе запланирован капитальный ремонт 12 автомобильных дорог и ремонт 55 объектов уличной дорожной сети. Также в текущем году будет начат капитальный ремонт 13 автомобильных дорог со сроком завершения в 2022 году. Об этом сообщил начальник управления дорожного хозяйства Департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.

По его данным, главным распорядителем бюджетных средств по объектам является министерство транспорта Республики Крым, заказчик работ – ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК».

В настоящее время подрядная организация – АО «ВАД» – ведёт ремонтные работы на 46 объектах улично-дорожной сети: улицах Козлова -участок от ул. Севастопольская до ул. Ангарская, Широкая, Клары Цеткин, Субхи, Тарвацкого, Марка Донского, Киевская – участок от ТЦ «Ашан» до пл. Куйбышева, Соколиная, Очаковская, Жуковского, Зенитная, Ушакова, Русская – от ул. Ангарская до ул. Красноармейская, Спера, Черных, Приветная, Чокрак, Хромченко, Станционная, Артезианская, Автомобильная, Блюхера, Эскадронная, Трубаченко – от ул. Русская до ул. Балаклавская, Калинина, Димитрова, Миллера, 2-й Гвардейской Армии, Дмитрия Ульянова, Звездная, Амет-Хана Султана, Абдуль Тейфука, Донская, Чонгарская, Ялтинская, Барышева, Жигалиной, Полигонная, Щаденко, Родниковая, в переулках Киевский, Гавена, Курьерский, Донской, а также ремонт проспекта Вернадского и дублирующего проезда проспекта Победы от ул. Тракторная до ул. Вишнёвая, – проинформировал Анатолий Тараненко.

Он также добавил, что по состоянию на 28 июня работы завершены на улицах Козлова – на участке от ул. Севастопольская до ул. Красноармейская, Киевская – на участке от ТЦ «Ашан» до пл. Куйбышева, Жуковского, Клары Цеткин, Тарвацкого, Широкая, Субхи, Марка Донского, Ушакова, Соколиная, Русская, Черных, Приветная, Чокрак, Станционная, Артезианская, Автомобильная, Блюхера, Ялтинская, Жигалиной, в переулках Киевский, Гавена, Курьерском, а также на проспекте Вернадского.

В работу включен участок ул. Киевская – от площади Куйбышева до площади Советской Конституции, начаты подготовительные работы. Кроме того, по ряду улиц выполнены работы по установке бортового камня, устройству тротуарного покрытия, а также укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части, – рассказал начальник управления дорожного хозяйства.

Всего на сегодняшний день в Симферополе 23 объекта завершены, на них планируется установка дорожных знаков, а по 23 объектам работы продолжаются.