В Симферополе продолжается ремонт двух десятков дорог

В Симферополе продолжается плановый ремонт дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день работы завершены по 25 объектам. О выполнении работ сообщил начальник управления дорожного хозяйства Департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко.

По его словам, на прошлой неделе завершены работы на участках улицы Козлова, на участке улицы Киевской от ТЦ «Южная галерея» до пл. Куйбышева, на проспекте Вернадского, а также еще по ряду улиц.

На сегодняшний день ремонтные работы продолжаются на 21 объекте, в том числе на проспекте Победы, улицах Димитрова, 2-й Гвардейской Армии, Дм. Ульянова, Звездная, Амет-Хана Султана, Донская, Родниковая, Чонгарская, Барышева, Полигонная, Щаденко. Подрядной организацией АО «ВАД» ведутся работы по установке бортового камня, устройству тротуарного покрытия, а также укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части, — рассказал Тараненко.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в крымской столице запланирован капитальный ремонт 12 автомобильных дорог, ремонт 55 объектов уличной дорожной сети, а также в текущем году будет начат капитальный ремонт 13 автомобильных дорог со сроком завершения в 2022 году.