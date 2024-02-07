В Симферополе продолжается акция «Блиндажи в тепле»

Аварийные и поваленные ураганом деревья были отправлены в зону проведения специальной военной операции для обогрева бойцов. Подробнее об акции «Блиндажи в тепле» рассказал директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки столицы» Роман Филипенко.

Это уже 10-ая, юбилейная, отправка дров для бойцов специальной военной операции. Начали эту традицию мы после штормового ветра. Сейчас, в холодное время года, запрос на дрова от бойцов является одним из самых актуальных, — рассказал он.

Накануне в зону проведения специальной военной операции отправили два КАМАЗа аварийных и поваленных деревьев. Также отправили сухие ветки и порубочные остатки после ухода за здоровыми деревьями.