В Симферополе продолжаются работы по озеленению города

В Симферополе ведутся работы по гидропосеву травы. Об этом рассказала заместитель директора МБУ «Город» Эльвира Евтухова. Сотрудники муниципального учреждения «Город» проводят гидропосев газона вдоль набережной реки Салгир. Предварительно были осуществлены подготовительные работы: уборка листвы и мусора, выравнивание газона, рыхление почвы.

Гидропосев газона — посев семян газонной травы путем их распыления по поверхности почвы. При этом семена предварительно смешивают с водным раствором удобрений и некоторыми другими компонентами. Этот метод помогает равномерно распределить семена на отведенной для этого территории, а благодаря дополнительным компонентам улучшить состав почвы и обеспечить посевному материалу комплексную защиту, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Эльвиру Евтухову.

Кроме того, она добавила, что такие работы ведутся на регулярной основе в весенне-осенний период. В них задействованы несколько бригад специалистов МБУ «Город».

источник: пресс-служба администрации Симферополя