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В Симферополе продолжаются работы по озеленению города
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В Симферополе продолжаются работы по озеленению города

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 15:20 12.09.2024

Узнайте больше:  В Симферополе готовят цветы для весенней высадки

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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