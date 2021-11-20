В Симферополе проконтролировали работу ярмарок выходного дня  

20 ноября глава администрации Симферополя Валентин Демидов «мониторил» работу сельскохозяйственных ярмарок крымской столицы.

Сегодня провели мониторинг работы ярмарки на улице Героев Сталинграда. Еженедельно проводится 11 ярмарок выходного дня, 6 из которых проводятся силами администрации города, остальные ярмарки организует министерство сельского хозяйства. Главная задача ярмарок — обеспечить жителей необходимым количеством качественных и свежих продуктов питания, — сообщил Валентин Демидов.

На ярмарках выходного дня проводится контроль за рекомендуемыми ценами на крымскую продукцию, установленных министерствами сельского хозяйства и торговли.

Проводя ярмарки, администрация города заключает соглашение с производителями. Также договорились с Симферопольским и Красногвардейским районом о предоставлении необходимого количества торговых мест, — отметил глава столичной администрации.

По информации Валентина Демидова, ярмарки работают с 7:00 до 14:00. Цены ниже рыночных на 15-20%.

Фото: администрация Симферополя.