Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Симферополе проконтролировали работу ярмарок выходного дня  

crimeapress_news



verevo
В Симферополе проконтролировали работу ярмарок выходного дня

В Симферополе проконтролировали работу ярмарок выходного дня  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:50 20.11.2021

20 ноября глава администрации Симферополя Валентин Демидов «мониторил» работу сельскохозяйственных ярмарок крымской столицы.

Сегодня провели мониторинг работы ярмарки на улице Героев Сталинграда. Еженедельно проводится 11 ярмарок выходного дня, 6 из которых проводятся силами администрации города, остальные ярмарки организует министерство сельского хозяйства. Главная задача ярмарок — обеспечить жителей необходимым количеством качественных и свежих продуктов питания, — сообщил Валентин Демидов.

В Симферополе проконтролировали работу ярмарок выходного дня

На ярмарках выходного дня проводится контроль за рекомендуемыми ценами на крымскую продукцию, установленных министерствами сельского хозяйства и торговли.

В Симферополе проконтролировали работу ярмарок выходного дня

Проводя ярмарки, администрация города заключает соглашение с производителями. Также договорились с Симферопольским и Красногвардейским районом о предоставлении необходимого количества торговых мест, — отметил глава столичной администрации.

В Симферополе проконтролировали работу ярмарок выходного дня

По информации Валентина Демидова, ярмарки работают с 7:00 до 14:00. Цены ниже рыночных на 15-20%.

В Симферополе проконтролировали работу ярмарок выходного дня

Фото: администрация Симферополя.

В Симферополе проконтролировали работу ярмарок выходного дня  

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.