В Симферополе прошел этап Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок»

​В Симферополе состоялся муниципальный этап Всероссийского детско-юношеского фестиваля «Ворошиловский стрелок». Мероприятие было организовано МКУ Департамент образования администрации столицы Крыма совместно и ДОСААФ города Симферополя.

Фестиваль прошел на базе МБОУ «СОШ №15 им. А.П. Шеплякова» и Спортивной школы олимпийского резерва по стрельбе имени В.С. Клименко. В состязаниях приняли участие 11 команд муниципальных общеобразовательных организаций столицы республики. Программа фестиваля включала в себя спортивную и конкурсную (творческую) часть.

Для ребят подобные мероприятия очень важны и интересны. Занятия стрелковыми видами спорта — это прежде всего подготовка к защите Отечества, — отметила заместитель главы администрации Симферополя – начальник управления образования Татьяна Сухина.

Напомним, цель фестиваля «Ворошиловский стрелок» — приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и занятию спортом.

Фото: администрация Симферополя.