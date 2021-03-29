В Симферополе прошел межконфессиональный субботник

26 марта в Симферополе состоялась межконфессиональная экологическая акция. Местом её проведения был выбран исторический и религиозный памятник — «Азиз Салгир-баба», расположенный в районе улицы Воровского.

Уже давно стало традицией, когда администрация города и религиозные организации принимают участие в благоустройстве историко-культурных памятников, независимо от их национальной и религиозной принадлежности. Со своей стороны, администрация города оказала содействие в проведении экологической акции, а также предоставила необходимый инвентарь. Участие в работах по очистке святыни также приняли прихожане церкви Адвентистов Седьмого Дня. Участники убрали территорию от мусора и сухостоя, подготовили места для высадки декоративных растений.

Это место святое для мусульман. Ведь обладая даром исцеления, Салгир-баба помогал многим страждущим и никого не обделял их своим вниманием. Особенно часто обращались к нему женщины, долго не имевшие детей, которых старец лечил молитвами и целебной водой из источника. Символично, что на противоположной стороне улицы Воровского был построен и ныне действует родильный дом. Летом прошлого года Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь обратилось в администрацию города с просьбой о передаче святыни в собственность религиозной общины и уже в ноябре 2020 года вышло соответствующее постановление администрации города о передаче объекта ДУМК, что является примером налаженного и эффективного взаимодействия. Кроме того, хочу отметить, что нет и не может быть никаких преград единению людей разных вероисповеданий и национальностей, движимых стремлением к добру и процветанию родного края, а подобные проведенному мероприятия лишь подтверждают данный факт, — рассказал заместитель главы администрации города Александр Зинченко.

Справка: Азиз Салгир-баба – святое место, известное с XVII века. Легенды гласят, что Салгир-баба – религиозный мыслитель и аскет, благочестивый и праведный человек, который уединился для молитв в дубовой роще на берегу Салгира. К нему обращались женщины, долго не имевшие детей, за молитвой и исцелением. Именно этот факт поспособствовал, по словам историков, возведению в 1908 году рядом с историческим памятником родильного дома, работающего до сих пор.

Фото: администрация Симферополя.