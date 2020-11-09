В Симферополе прошла «юбилейная», двадцатая ярмарка. Власти планируют агроярмарки на весь ноябрь

Минсельхоз Республики Крым провёл двадцатую юбилейную агроярмарку в Симферополе. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров — министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин. По его информации, с начала 2020 года в крымской столице сельхозтоваропроизводители реализовали около 1 500 тонн продукции.

Каждые выходные в Симферополе принимают участие около 150 фермеров. Такие мероприятия стали очень популярными среди жителей и гостей крымской столицы. По просьбам горожан были открыты дополнительные локации, теперь, кроме привычных мест на улицах Кечкеметская/ Б. Куна, Киевская 177 и Севастопольская 80/3 работают ярмарки в микрорайоне Каменка и на улице Ракетная, — рассказал вице-премьер.

По его словам, для фермеров это хорошая возможность реализовать свою продукцию минуя многочисленных посредников. Для покупателей же, это прекрасная возможность приобрести свежий товар по ценам ниже рыночных на 15-20%.

На наших ярмарках огромный ассортимент сельхозпродукции: крымский картофель, капуста, морковь, мясная, колбасная, молочная продукция, ароматная выпечка, мед, большое разнообразие рыбы. Для гурманов и любителей морепродуктов представлены мидии, рапаны, устрицы. Все это выращено и произведено с заботой о покупателях. Фермеры привозят только натуральную, экологически чистую продукцию, — отметил Рюмшин.

В ноябре 2020 года в городских и сельских поселениях Республики Крым запланировано проведение более 700 ярмарочных мероприятий по реализации сельхозпродукции и продуктов ее переработки. С графиком проведения ярмарочных мероприятий можно ознакомиться здесь .

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства РК.