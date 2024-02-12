В Симферополе прошёл первый инвестфорсайт в рамках проекта «От малого к большому»

В Симферополе прошёл первый инвестфорсайт в рамках совместного проекта Корпорации развития Республики Крым (КРРК) и Центра «Мой Бизнес» «От малого к большому». Мероприятие посетили порядка 40 представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). Крымские бизнесмены хотят и готовы развивать собственные предприятия и вырасти в инвесторов, чьи проекты изменят жизнь всего региона.
В рамках первой встречи предпринимателям рассказали, что такое инвестиции и инвестиционные проекты, как работает Корпорация развития, чем агентство может быть полезно предпринимателям и как воспользоваться его услугами. Своим опытом и историями успеха поделились действующие инвесторы. Они рассказали обо всех сложностях, с которыми сталкивались по дороге к большим достижениям и как КРРК стала опорой в этом пути.
В рамках программы «От малого к большому» пройдёт еще 11 инвестфорсайтов, по итогам которых мы наградим лучших слушателей и, уверен, найдем среди предпринимателей инвесторов, которым мы поможем выйти на новый уровень, – сказал генеральный директор КРРК Даниил Пидаев.
Следующий инвестфорсайт состоится уже в марте. Специалисты Корпорации развития Республики Крым расскажут, как без торгов взять в аренду земельный участок, по какому принципу формируются инвестиционные площадки и как построить успешное предприятие на государственной земле.
Фото и материалы: пресс-служба КРРК.
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С тегами: инвестиции в Крым