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В Симферополе пройдут Архиерейские праздничные Рождественские богослужения
Фото: пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии

В Симферополе пройдут Архиерейские праздничные Рождественские богослужения

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 16:54 05.01.2022

По информации пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии в эти январские дни в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя традиционно пройдут Архиерейские праздничные Рождественские богослужения.

6 января Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь возглавит всенощное бдение в сослужении Преосвященнейшего Нестора, епископа Ялтинского, викария Симферопольской и Крымской епархии и Преосвященнейшего Каллиника, епископа Бахчисарайского, викария Симферопольской и Крымской епархии (начало богослужения- в 16 часов).

С 6 на 7 января — ночное богослужение возглавит Преосвященнейший Каллиник, епископ Бахчисарайского, викарий Симферопольской и Крымской епархии.

7 января в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь возглавит Божественную литургию в сослужении Преосвященнейшего Нестора, епископа Ялтинского, викария Симферопольской и Крымской епархии (начало богослужения в 7.30).

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На 9 января запланировано традиционное поздравление Его Высокопреосвященства, Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря с Рождеством Христовым духовенством и мирянами (начало богослужения в 16 часов).

Подробнее с расписанием праздничных богослужений – на сайте епархии. Отметим, что на этом же ресурсе в режиме онлайн 7 января, в 12:00 начнется трансляция Архиерейской Рождественской елки «Петропавловская песня» приглашает друзей на Рождество».

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