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В Симферополе раскрыли серию краж вещей и техники из супермаркетов города
фото: ccipeggy (pixabay.com)

В Симферополе раскрыли серию краж вещей и техники из супермаркетов города

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:48 27.02.2021

В отдел полиции в Симферополе поступило три аналогичных сообщения от руководителей магазинов города о том, что неизвестное лицо в разные дни путем свободного доступа совершило кражу брендовых моделей одежды, а также телевизора, стоящего на витрине у входа в торговую точку.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении краж задержан ранее судимый 38-летний житель Сакского района. Подозреваемый свою вину признал и пояснил, что несколько раз, пользовавшись невнимательностью продавцов, похищал из магазинов имущество, которое в дальнейшем продавал, а деньги тратил на собственные нужды. В настоящее время сотрудниками полиции отрабатывается причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории города, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

Отделами дознания УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

МВД по Республике Крым призывает граждан быть бдительными и защищать от краж свое имущество. В случае совершения в отношении вас преступления немедленно обратитесь в полицию: своевременный сигнал в правоохранительные органы позволит задержать правонарушителей по горячим следам. Каждое из таких преступлений рано или поздно будет раскрыто, а виновные – понесут предусмотренную Законом ответственность.

В Симферополе раскрыли серию краж вещей и техники из супермаркетов города

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