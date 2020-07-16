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В Симферополе реализуется проект по строительству торгово-логистического комплекса
Фото: КРРК

В Симферополе реализуется проект по строительству торгово-логистического комплекса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Инвестиции в Крым 19:39 16.07.2020

В Симферополе реализуется проект по строительству торгово-логистического комплекса «Леди+». Как сообщает пресс-служба Корпорации развития Республики Крым (КРРК), центр будет включать административное здание, производственный цех и склады. Проект сопровождает КРРК при поддержке министерства экономического развития Крыма.

Строительство сервисного центра по реализации строительных материалов, металлопроката и изделий из него идет согласно графику. В настоящий момент инвестор приобрел современное оборудование и приступил к озеленению и благоустройству территории. Планируемый объем инвестиций в проект — 39,1 млн. рублей, — говорится в сообщении.

Отметим, что металлоконструкции — популярный строительный материал, однако требует определенной точности при изготовлении. ООО «Фирма Леди+» вот уже несколько лет работает в Крыму и предоставляет услугу по изготовлению и монтажу металлоконструкций. В компании металлоконструкции выполняются по индивидуальному заказу клиента, а товары самые разнообразные: навесы, беседки, павильоны, ограждения, двери, всевозможные каркасы, козырьки, перила и лестницы.

В Симферополе реализуется проект по строительству торгово-логистического комплекса

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