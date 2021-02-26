В Симферополе сегодня вспоминали события семилетней давности – митинг у крымского парламента

В Симферополе, на площади перед зданием Государственного Совета Республики Крым сегодня состоялся митинг, посвященный памяти крымчан, погибших у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года при столкновении с экстремистами.

Заместитель председателя Государственного Совета РК Владимир Бобков, члены Президиума Госсовета Александр Шувалов и Юрий Гемпель, депутат Госдумы РФ Светлана Савченко, представители народного ополчения и неравнодушные крымчане возложили цветы к памятной табличке, установленной на одной из стен здания крымского парламента, и почтили минутой молчания память двух погибших крымчан — Игоря Постного и Валентины Корневой.

По мнению вице-спикера крымского парламента Владимира Бобкова, 26 февраля 2014 года — это особая, кульминационная дата, которая во многом определила судьбу полуострова.

Все те противоречия, которые во время нахождения Крыма в составе Украины накапливались десятилетиями, в этот день проявились со всей силой. Мы оказались практически на грани гражданского сопротивления, когда каждый житель Крыма чувствовал страх за будущее республики. Тогда же пришло понимание, что без сплоченности, самоорганизации и помощи со стороны Российской Федерации мы не сможем пройти этот сложный этап в своей истории. Поддержка России обеспечила нам самое дорогое — мир, а затем развитие и процветание полуострова, — заявил парламентарий. — Это был страшный день, который мы выдержали с достоинством. Уверен, что именно 26 февраля 2014 года — точка отсчета Крымской весны, начало пути в родную гавань.

По его словам, возлагая цветы к стенам парламента, крымчане вспоминают гражданский подвиг тех участников митинга, которые отдали свою жизнь за свободу Республики.

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.