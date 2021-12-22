В Симферополе штрафуют незаконных торговцев новогодними елками

В Симферополе специально созданная комиссия из сотрудников правоохранительных органов и администрации города проводит мероприятия по выявлению и пресечению незаконной торговли ёлками. Об этом сообщил начальник управления по мониторингу и пресечению несанкционированной реализации товара и оказания услуг Максим Вотчель.

Подобные рейды проводятся на регулярной основе и будут продолжаться вплоть до 31 декабря.

Так, по данным Максима Вотчеля, за прошлую неделю составлено более 20 административных протоколов.

Мониторинг незаконной торговли осуществляется на постоянной основе. Выявляются незаконные базары и точки продаж. Выявленные факты фиксируются, оформляются административные протоколы. У продавцов без разрешительных документов товар подлежит изъятию. Новогодние деревья хранятся до вынесения судебного решения. В основном, территорию для незаконной торговли выбирают в районах городских рынков или в густонаселенных жилых массивах, — рассказал Максим Вотчель.

Администрация города информирует – за несанкционированную торговлю символами Нового Года предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей.

Наказуема также и незаконная вырубка деревьев, их приобретение и сбыт. В этом случае сумма административного штрафа составляет для граждан – 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч рублей, для юридических лиц – до 700 тысяч рублей. В отдельных случаях наступает уголовная ответственность. Так, злоумышленнику, причинившему значительный ущерб лесному хозяйству, придется провести в местах лишения свободы до семи лет.

Адреса официальных елочных базаров — ЗДЕСЬ.

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