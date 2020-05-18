В Симферополе сносят очередные нелегальные НТО

В Симферополе городская администрация продолжает работы по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов.

В текущем году администрацией города было принято 79 постановлений о демонтаже объектов, установленных на территории города без правовых оснований. На сегодняшний день реализовано 44 постановления. Основная часть демонтажа исполнена собственниками торговых объектов, часть объектов принудительно демонтирована силами администрации города. Сейчас на стадии исполнения 35 постановлений, данные объекты будут демонтированы в кротчайшие сроки, — цитирует пресс-служба начальника управления торговли и бытового обслуживания населения горадминистрации Олега Симонова.

По словам специалиста, после того как администрация города принимает постановление о демонтаже самовольно установленного торгового объекта, собственнику даётся время на самостоятельный демонтаж НТО.

Процедура такова, что администрация города принимает постановление о сносе, собственник в установленном порядке уведомляется. После того как собственник получает уведомление, у него есть пять дней на самостоятельный демонтаж. Если собственник самостоятельно не убирает торговую точку, администрация города предпринимает меры по принудительному демонтажу НТО, — уточнил начальник управления.

При этом Олег Симонов подчеркнул, что администрацией города будет вестись претензионная работа с собственниками, которые самостоятельно не демонтировали свои торговые объекты: