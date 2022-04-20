В Симферополе состоится велопарад

30 апреля, в 10:00 стартует велопарад, приуроченный ко Дню освобождения города Симферополя от фашистских захватчиков. Принять участие в нем может каждый желающий на любых велосипедах: как привычных городских, горных и спортивных, так и демонстрировать самые необычные велосипеды и самодельные велоконструкции.

Уважаемые жители и гости города, обращаем ваше внимание, велопарад – это не спортивная гонка, никакого соревнования в скорости или выносливости не предполагается! Праздник направлен на популяризацию велосипеда как средства активного отдыха и призван мотивировать население к ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, нравственному воспитанию и получению начальных знаний по правилам дорожного движения и безопасного передвижения по дорогам, — обращаются к горожанам организаторы велопарада.

Сбор участников назначен на 9:00 возле здания Совета министров РК (у памятника ополченцам). Старт велопарада — в 10:00. Маршрут: Совет министров РК (памятник ополченцам) – проспект Кирова/улица Гоголя — парк Тренёва/улица Самокиша – улица Севастопольская – ЦУМ – Совет министров РК (памятник ополченцам).

Администрация города Симферополя приглашает всех желающих принять участие в велопараде по улицам крымской столицы.

Фото: администрация Симферополя.