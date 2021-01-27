В Симферополе состоялась акция «Блокадный хлеб»

Напомним, акция памяти «Блокадный хлеб» призвана напомнить о мужестве и стойкости мирных жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. В Симферополе в рамках мероприятия волонтёры раздавали жителям крымской столицы информационные листовки и символ акции — кусочек того самого блокадного хлеба весом 125 граммов (минимальная норма выдачи хлеба в самые тяжелые месяцы блокады Ленинграда), как дань памяти о тех страшных днях.

Расскажите о нашей акции памяти и о блокаде Ленинграда своим детям и внукам, родным в память о подвиге ленинградцев в период блокады. Это необходимо для сохранения исторической памяти, — отметила в ходе мероприятия начальник управления молодёжи, спорта и туризма администрации Симферополя Елена Шапилова.

СПРАВКА: Блокада Ленинграда длилась 872 дня. И это не просто цифра — каждый день стал тяжелым испытанием в жизни блокадников. По разным подсчетам, в городе погибло от 692 тысяч до 1,5 миллионов человек – и 97% из них умерли от голода. Единственной надеждой на завтрашний день был паёк. Буханка хлеба постепенно превратилась в 125-ти граммовый кусочек – именно такой была минимальная норма выдачи хлеба для жителей блокадного Ленинграда.

фото: пресс-служба администрации Симферополя