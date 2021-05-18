В Симферополе состоялась акция, посвященная Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией

Более 70 человек прошли контроль показаний артериального давления.

В Симферополе на базе ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» состоялась акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, который отмечался 17 мая. Об этом рассказал главный врач медицинской организации, главный внештатный специалист по медицинской профилактики минздрава РК Владимир Мещеряков.

По его словам, главной целью акции, посвященной Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, стало повышение информированности граждан о проявлении данного заболевания и последствиях, к которым оно способно привести.

В ходе мероприятия специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали жителям Симферополя о таком опасном заболевании как артериальная гипертония и раздали информационно – справочный материал на профильную тему. Непосредственно на месте проведения акции все желающие смогли проверить показание артериального давления. В случаях, когда состояние здоровья граждан вызывало опасение у специалистов ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», они проводили дополнительный опрос граждан и давали им рекомендации по алгоритму последующих действий, — отметил главврач.

Как сообщил Владимир Мещеряков, в ходе мероприятия контроль артериального давления прошли более 70 жителей Симферополя. Особое внимание он уделил участию в акции лиц трудоспособного возраста, в связи с участившимися случаями артериальной гипертонии среди данной категории граждан. Основным методом профилактики заболевания главный внештатный специалист по медицинской профилактике назвал своевременное прохождение диспансеризации, ведение здорового образа жизни и регулярный контроль показателей артериального давления после 40 лет.

Фото: минздрав РК.