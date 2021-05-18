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В Симферополе состоялась акция, посвященная Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией

В Симферополе состоялась акция, посвященная Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 20:55 18.05.2021

Более 70 человек прошли контроль показаний артериального давления.

В Симферополе на базе ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» состоялась акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, который отмечался 17 мая. Об этом рассказал главный врач медицинской организации, главный внештатный специалист по медицинской профилактики минздрава РК Владимир Мещеряков.

В Симферополе состоялась акция, посвященная Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией

По его словам, главной целью акции, посвященной Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией, стало повышение информированности граждан о проявлении данного заболевания и последствиях, к которым оно способно привести.

В ходе мероприятия специалисты  Центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали жителям Симферополя о таком опасном заболевании как артериальная гипертония и раздали информационно – справочный материал на профильную тему. Непосредственно на месте проведения акции все желающие смогли проверить показание артериального давления. В случаях, когда состояние здоровья граждан вызывало опасение у специалистов ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики», они проводили дополнительный опрос граждан и давали им рекомендации по алгоритму последующих действий, — отметил главврач.

В Симферополе состоялась акция, посвященная Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией

Как сообщил Владимир Мещеряков, в ходе мероприятия контроль артериального давления прошли более 70 жителей Симферополя. Особое внимание он уделил участию в акции лиц трудоспособного возраста, в связи с участившимися случаями артериальной гипертонии среди данной категории граждан. Основным методом профилактики заболевания главный внештатный специалист по медицинской профилактике назвал своевременное прохождение диспансеризации, ведение здорового образа жизни и регулярный контроль показателей артериального давления после 40 лет.

В Симферополе состоялась акция, посвященная Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией

Фото: минздрав РК.

В Симферополе состоялась акция, посвященная Всемирному дню борьбы с артериальной гипертонией

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