В Симферополе стартовала акция «Георгиевская ленточка»

27 апреля в Симферополе стартовала ежегодная Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Цель акции – патриотическое воспитание подрастающего поколения, выражение уважения ветеранам, а также почитание памяти павших в войне.

Сегодня в рамках мероприятия волонтёры Симферопольского штаба общественной организации «Волонтеры Победы» раздавали жителям и гостям Симферополя символ акции – георгиевские ленточки, как дань памяти и благодарности за Великую Победу, — рассказали в администрации крымской столицы.

Акция продлится в крымской столице вплоть до 9 мая.

СПРАВКА: Цвета ленты – чёрный и оранжевый (жёлтый) – означают «дым и пламень», являются символом военной доблести и славы. В 1806 году в русской армии были введены наградные Георгиевские знамена. С 1917 года лента была запрещена. Возродили её только в 1941 году в оранжевом цвете и под названием «Гвардейская лента».

B годы Великой Отечественной войны в продолжение боевых традиций русской армии был учрежден орден Славы трех степеней. Его статус, так же как и жёлто-чёрная расцветка ленты, напоминал о Георгиевском кресте. 2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О государственных наградах Российской Федерации» было принято решение о восстановлении российского военного ордена Святого Георгия и знака отличия «Георгиевский крест».

Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла с 25 апреля по 9 мая 2005 года.

Фото: администрация Симферополя.