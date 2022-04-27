реклама крым
Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | В Симферополе стартовала акция «Георгиевская ленточка»

crimeapress_news



реклама в крыму


В Симферополе стартовала акция «Георгиевская ленточка»

В Симферополе стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Крыму 21:34 27.04.2022

27 апреля в Симферополе стартовала ежегодная Всероссийская патриотическая акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В Симферополе стартовала акция «Георгиевская ленточка»

 

Цель акции – патриотическое воспитание подрастающего поколения, выражение уважения ветеранам, а также почитание памяти павших в войне.

Сегодня в рамках мероприятия волонтёры Симферопольского штаба общественной организации «Волонтеры Победы» раздавали жителям и гостям Симферополя символ акции – георгиевские ленточки, как дань памяти и благодарности за Великую Победу, — рассказали в администрации крымской столицы.

В Симферополе стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Акция продлится в крымской столице вплоть до 9 мая.

В Симферополе стартовала акция «Георгиевская ленточка»

СПРАВКА: Цвета ленты – чёрный и оранжевый (жёлтый) – означают «дым и пламень», являются символом военной доблести и славы. В 1806 году в русской армии были введены наградные Георгиевские знамена. С 1917 года лента была запрещена. Возродили её только в 1941 году в оранжевом цвете и под названием «Гвардейская лента».

Узнайте больше:  В КФУ разработают программу медико-биологического сопровождения для спортсменов

В Симферополе стартовала акция «Георгиевская ленточка»

B годы Великой Отечественной войны в продолжение боевых традиций русской армии был учрежден орден Славы трех степеней. Его статус, так же как и жёлто-чёрная расцветка ленты, напоминал о Георгиевском кресте. 2 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О государственных наградах Российской Федерации» было принято решение о восстановлении российского военного ордена Святого Георгия и знака отличия «Георгиевский крест».

В Симферополе стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла с 25 апреля по 9 мая 2005 года.

В Симферополе стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Фото: администрация Симферополя.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2022гг.