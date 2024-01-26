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В Симферополе стартовала Республиканская патриотическая акция «ский студенческий десант РСО»

В Симферополе стартовала Республиканская патриотическая акция «Крымский студенческий десант РСО»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Республике 20:36 26.01.2024

Сегодня в Симферополе состоялось открытие Республиканской патриотической акции «Крымский студенческий десант РСО» в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» в 2024 году. Следует пояснить, так как в Крыму нет снега, у нас акция носит название «Крымский студенческий десант РСО».

В Симферополе стартовала Республиканская патриотическая акция «Крымский студенческий десант РСО»

В мероприятии приняли участие глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев, председатель Государственного комитета молодёжной политики РК Алексей Зинченко, директор МБУК «Парки Столицы» Роман Филипенко, руководитель Крымского регионального отделения «РСО» Владимир Кайданский, а также представители высших учебных учреждений Симферополя.

В Симферополе стартовала Республиканская патриотическая акция «Крымский студенческий десант РСО»

Акция проводится при поддержке Государственного комитета молодежной политики Республики Крым, администрации Симферополя, Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова и Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». Реализуется за счет выигранных средств Второго грантового конкурса Госкомитета молодежной политики Республики Крым в 2023 году.

На территории нашей страны это движение существует уже больше полувека. Оно направлено на оказание помощи людям преклонного возраста, детям и ветеранам Великой Отечественной войны, а на также благоустройство общественных территорий. На территории Симферополя ребята будут помогать в парке имени Юрия Гагарина. Желаю успехов, сплочения и личностного роста, — прокомментировал Михаил Афанасьев.

В Симферополе стартовала Республиканская патриотическая акция «Крымский студенческий десант РСО»

Всего в акции на территории Республики примут участие более 500 человек в 20 отрядах. Командирами и членами отрядов традиционно стали студенты высших учебных учреждений Симферополя. В таком формате акция проходит в Крыму на протяжении 7 лет. Впервые за это время присоединились дети из симферопольских школ. Акция продлится до 4 февраля.

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В Симферополе стартовала Республиканская патриотическая акция «Крымский студенческий десант РСО»

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