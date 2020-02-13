В Симферополе суд арестовал женщину, подозреваемую в убийстве семилетнего сына под воздействием сильнодействующих медикаментов. Об этом сообщили в региональном управлении Следкома. Возбуждено уголовное дело в связи с совершением убийства малолетнего лица, заведомо находящегося для виновного в беспомощном состоянии.

В настоящее время по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления, — сообщили в Следкоме.

Об этом диком случае — ЗДЕСЬ. Семилетний мальчик, убитый, как считает следствие, своей матерью, был найден поздним вечером 8 февраля в припаркованной в Симферополе машине. Рядом с автомобилем нашли мать ребенка без сознания, с признаками медикаментозного отравления, ее госпитализировали.

Что известно еще? Утром того же дня (8 февраля) женщина забрала сына у мужа, с которым он жил после расставания родителей, и должна была вернуть в обозначенное время. Когда ближе к вечеру женщина перестала выходить на связь, родственники забили тревогу.

Следователями и следователями-криминалистами с использованием криминалистической техники и экспертных возможностей организованы все необходимые следственные действия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, опрошены члены семьи, их круг общения, допрошена сама мать ребенка, — подчеркнули в Следкоме.

Расследование дела продолжается.