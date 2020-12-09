В Симферополе теперь есть Аллея космонавтики

В торжественной церемонии открытия Аллеи космонавтики приняли участие председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, заместитель председателя Комитета ГС РК по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксенов и представители общественных организаций.

Гости мероприятия посмотрели антенные системы «Дельта» и «Кедр», входившие в состав комплексов приема и обработки телеметрической информации, которые были переданы в дар городу Симферополю Министерством обороны Российской Федерации в качестве экспонатов. Кроме того, на Аллее космонавтики установлена антенна комплекса приёма телеметрической информации ТНА-2,5. Комплекс обеспечивал решение задач по приему телеметрической информации с отечественных ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов различного назначения, — сообщили в пресс-службе Государственного совета РК.

В своем выступлении спикер крымского парламента отметил символичность открытия Аллеи в День Героев Отечества.

Советский Союз первым отправил человека в космос, обозначив в этом свое лидерство. Этим страна бросила вызов всему миру. Сегодня в мире идет огромная конкуренция за ресурсы космоса. В современной России уделяется огромная роль развитию космической отрасли. Наш полуостров сыграл большую роль в истории освоения космического пространства. Достаточно сказать, что первый сеанс радиосвязи с первым в мире искусственным спутником Земли, запущенным в 1957 году, был проведен из посёлка Школьное под Симферополем. С нашим космическим полуостровом связаны имена Юрия Гагарина, Сергея Королева, других выдающихся людей, обеспечивших мировое лидерство нашей страны в освоении космоса. Многие открытия, сделанные учеными Крымской астрофизической обсерватории, стали важной вехой в изучении Вселенной, — отметил на церемонии председатель Госсовета РК Владимир Константинов.

В свою очередь, Валерий Аксенов выразил благодарность всем, кто поддержал идею создания Аллеи космонавтики в Симферополе. Он подчеркнул, что сегодня состоялось открытие первого этапа проекта сквера Космонавтики. В планах установить еще несколько экспонатов по космической тематике.

В сквере Космонавтики парка им. Ю.А. Гагарина участники мероприятия возложили цветы к монументам лётчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза Юрию Гагарину и советскому учёному, конструктору ракетно-космических систем Сергею Королёву.

Информация и фото пресс-служба Государственного совета РК