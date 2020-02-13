В Симферополе то дождь, то снег, а по утрам лёд… Коммунальные службы обрабатывают дороги

В связи со сложными погодными условиями, 13 февраля специальной техникой МБУ «Город» ведётся обработка дорог крымской столицы противогололёдными смесями. Об этом сообщил директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Антон Подабед

С 4 утра в Симферополе ведётся обработка дорог, на 8 утра было использовано около 40 тонн реагента «Бионорд», — рассказал Антон Подабед. — Обработка дорожного покрытия производилось механизированным способом. В первую очередь, подъёмы и спуски, перекрёстки и другие, потенциально опасные участки.

По информации директора учреждения, обработка пешеходных дорожек и остановок общественного транспорта произведена силами дворником МБУ «Город». На работу в 5 утра вышли 240 дворников.

Фото: МБУ «Город».