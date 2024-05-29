Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Симферополе укладывают новый асфальт сразу на двух улицах
актуально в республике
В Симферополе укладывают новый асфальт сразу на двух улицах

В Симферополе укладывают новый асфальт сразу на двух улицах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:24 29.05.2024

В крымской столице продолжается текущий ремонт дорожного покрытия. Только-только завершились работы по укладке нового асфальта в переулке Элеваторном – до моста на ул. Героев Сталинграда, как дорожники перешли на новые объекты.

В Симферополе укладывают новый асфальт сразу на двух улицах

Сегодня подрядная организация проводит работы на улицах Линейная и Мелитопольская. После фрезерования дорожные службы укладывают новый асфальт, — рассказали в администрации Симферополя.

В Симферополе укладывают новый асфальт сразу на двух улицах

На данных улицах планируется уложить порядка трех тысяч кв. метров асфальта. Всего с начала года в Симферополе отремонтировано порядка 67 500 кв. метров дорожного покрытия.

Узнайте больше:  Александр Плюта - ушёл из жизни первый министр внутренних дел Республики Крым

В Симферополе укладывают новый асфальт сразу на двух улицах

Фото: администрация Симферополя.

Просмотры: 2 340

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ремонт дорог

Комментарии для сайта Cackle
ремонт дорог
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.