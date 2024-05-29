В Симферополе укладывают новый асфальт сразу на двух улицах

В крымской столице продолжается текущий ремонт дорожного покрытия. Только-только завершились работы по укладке нового асфальта в переулке Элеваторном – до моста на ул. Героев Сталинграда, как дорожники перешли на новые объекты.

Сегодня подрядная организация проводит работы на улицах Линейная и Мелитопольская. После фрезерования дорожные службы укладывают новый асфальт, — рассказали в администрации Симферополя.

На данных улицах планируется уложить порядка трех тысяч кв. метров асфальта. Всего с начала года в Симферополе отремонтировано порядка 67 500 кв. метров дорожного покрытия.

Фото: администрация Симферополя.