В Симферополе установят 650 пластиковых евроконтейнеров для мусора

650 пластиковых евроконтейнеров, которые будут установлены на контейнерных площадках города, закупило Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэкоресурсы».

В настоящее время данные контейнера комплектуются. Со вчерашнего дня собрали уже 20 мусорных контейнеров. За неделю планируется завершить работы по сборке и приступить к установке на территории крымской столицы. До конца марта текущего года мы этот процесс завершим, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы директора муниципального унитарного предприятия «Экоград» Сергея Чернова.

Кроме того, по словам специалиста, будет проводиться работа по восстановлению старых контейнеров. После того как старые будут отремонтированы, они будут добавлены на площадки, где есть необходимость в увеличения количества мусорных баков.

Также Сергей Чернов отметил, что силами МУП «Экоград» ранее была проведена установка 150 металлических мусорных контейнеров на территории крымской столицы.