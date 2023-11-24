В Симферополе уже устанавливают новогоднюю ёлку. Причем опять новую

Несмотря на решение о запрете массовых новогодних и рождественских мероприятий в Крыму, в городах полуострова уже начали подготовку к праздникам. Как минимум, принарядятся центральные улицы, парки и скверы, коммунальщики наладят иллюминацию, будут установлены фотозоны, ёлки. В Симферополе, на площади Ленина уже устанавливают каркас новогодней красавицы. Главная новость – городская ёлка-то новехонькая, не «прошлогодняя».

Глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев пояснил:

Друзья! Как уже сказал Глава Республики Крым Сергей Валерьевич Аксенов, проведение широких мероприятий в честь Нового года и Рождества в республике не планируется. Главный приоритет – безопасность. Праздники в ограниченном формате пройдут для маленьких симферопольцев. И, конечно, сделаем все необходимое, для того чтобы создать симферопольцам праздничное настроение. Город будет украшен к предстоящим праздникам. Эта работа уже начата: на главной площади крымской столицы уже приступили к установке елки. По традиции, открывать ее планируем ко Дню Святого Николая, 19 декабря. Хочу отметить, что в этом году елка на площади Ленина будет установлена новая, а прошлогодняя украсит территорию напротив ж/д вокзала, у реконструированного сквера им. Ленина. Что касается иллюминации, фотозон, то, как и в предыдущие периоды, они будут установлены по всему городу. Традиционно, готовимся украшать центр города, площадь Куйбышева. Остальные локации пока еще в стадии утверждения.

Сколько стоит новая городская ёлка не сообщается, но она приобретена за внебюджетные деньги. Кто и почему помог городу (и сколько заплатил) пока не сообщается. Кстати, повторяется точь-в-точь история 2020 года – и с новой ёлкой, и со «старой», переехавшей к вокзалу.