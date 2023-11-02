Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Симферополе в День народного единства будут работать три ярмарочные площадки
актуально в республике
В Симферополе в День народного единства будут работать три ярмарочные площадки

В Симферополе в День народного единства будут работать три ярмарочные площадки

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:38 02.11.2023

В День народного единства Министерство сельского хозяйства Республики Крым организовывает праздничную расширенную сельскохозяйственную ярмарку в Симферополе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук. Три торговые площадки будут работать с 7.00 до 14.00.

Больше сотни наших фермеров привезут продукцию, которую бережно вырастили для крымчан. Это овощи, фрукты, ягоды нового урожая, а также мясная и молочная продукция, крупы, свежая выпечка, саженцы и многое другое. Агроярмарка будет работать на улицах Киевская, Кечкеметская/Б. Куна и Севастопольская. Напомню, с начала года в Симферополе было проведено 19 расширенных ярмарок, на которых реализовали больше 1000 тонн сельскохозяйственной продукции. Всего же в городах и районах республики за это время было проведено больше 10 тысяч таких агроярмарок и реализовано 26 тысяч тонн продукции, которую вырастили наши аграрии, — цитирует пресс-служба Андрея Савчука.

Глава Минсельхоза Крыма добавил, что следующие сельхозярмарки в крымской столице запланированы на 11 и 18 ноября.

Узнайте больше:  Экотехнопарк в Ленинском районе Крыма займется сортировкой и обработкой мусора

источник: пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ярмарки в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ярмарки в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.