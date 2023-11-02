В Симферополе в День народного единства будут работать три ярмарочные площадки

В День народного единства Министерство сельского хозяйства Республики Крым организовывает праздничную расширенную сельскохозяйственную ярмарку в Симферополе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук. Три торговые площадки будут работать с 7.00 до 14.00.

Больше сотни наших фермеров привезут продукцию, которую бережно вырастили для крымчан. Это овощи, фрукты, ягоды нового урожая, а также мясная и молочная продукция, крупы, свежая выпечка, саженцы и многое другое. Агроярмарка будет работать на улицах Киевская, Кечкеметская/Б. Куна и Севастопольская. Напомню, с начала года в Симферополе было проведено 19 расширенных ярмарок, на которых реализовали больше 1000 тонн сельскохозяйственной продукции. Всего же в городах и районах республики за это время было проведено больше 10 тысяч таких агроярмарок и реализовано 26 тысяч тонн продукции, которую вырастили наши аграрии, — цитирует пресс-служба Андрея Савчука.