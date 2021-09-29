В Симферополе в этом году отремонтируют 74 улицы, в планах – обустройство новых парковок

В этом году в Симферополе будет отремонтировано 74 улицы. Примерно такой же объем дорожных работ планируется и на следующий год. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

Ремонтные работы будут осуществляться еще на протяжении нескольких лет. Нам всем необходимо с понимаем к этому отнестись. В результате мы получим качественную улично-дорожную сеть, — прокомментировал Валентин Демидов.

По его данным, в настоящее время разрабатывается и согласовывается проектно-сметная документация для планируемых ремонтных работ на следующий год. Работы по улицам Толстого, Карла Маркса, Пролетарская, Караимская планируется начать уже в ближайшее время, по мере подготовки компанией «ВАД» необходимых проектных материалов.

Очевидно, что на объектах, где вся техническая документация готова, работы начинаются быстрее. В то же время на объектах, где необходимо проектирование, согласование, особенно, если это касается капитального ремонта с перекладкой сетей, работы проходят уже во вторую очередь, — отметил Демидов.

По его словам, самый актуальный вопрос – создание условий быстрого, безопасного, а главное, качественного перемещения всех участников дорожного движения.

Задача администрации при формировании городского пространства заключается в необходимости учитывать интересы как водителей общественного транспорта и владельцев личных автомобилей, так и пешеходов. Важно создание пешеходных зон, а также условий для нормальной работы дорожно-транспортного хозяйства и дорожно-транспортной сети, — сказал глава администрации Симферополя.

По его информации, на постоянной основе проводятся работы по облагораживанию прогулочных зон. Как пример — обустройство Набережной реки Салгир, центральной части города. Также в ближайших планах еще ряд общественных территорий, которые будут завершаться в текущем году и планироваться к благоустройству в следующем.

Еще одна задача — создание парковочных мест.

Есть ряд проектов, которые предполагают создание парковочных мест. Они были разработаны ранее. Однако, на каждой потенциальной территории для обустройства парковки есть ряд условий и ограничений, которые необходимо будет выполнить. Безусловно, создание дополнительных парковочных мест – это комплекс вопросов и задач, которые необходимо решать одновременно. Прежде всего, это качественная работа общественного транспорта, это работа с дорожно-транспортной сетью с целью расширения дорог по мере возможности и, по мере необходимости, создание парковочных «карманов», — уточнил Демидов.

Отчасти выход из ситуации — создание парковок на придомовых территориях многоквартирных комплексов. В частности, речь идет об эффективном использовании участков, на которых выполняется демонтаж незаконно размещенных объектов, в том числе — гаражей, установленных без правовых оснований.