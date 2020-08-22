В Симферополе ввели дополнительные запреты и ограничения из-за плохой ситуации с коронавирусом

В Симферополе ограничили проведение массовых мероприятий и ввели ряд дополнительных запретов. Причина – ситуация с коронавирусом. Соответствующее постановление издала в субботу глава администрации Елена Проценко.

Постановление

В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым администрация города Симферополя постановляет: ограничить проведение всех массовых мероприятий на территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, — говорится в документе.

Кроме того, владельцам кинотеатров рекомендовано сократить проведение сеансов в день на 50%, осуществлять продажу билетов с учетом расстояния между зрителями не менее полутора метров, а владельцам ночных клубов и дискотек — приостановить их деятельность.

Приостанавливается работа детских игровых комнат, а работу аттракционов в парках рекомендовано организовать «через день».

Предприятиям общепита необходимо обеспечить соблюдение расстояния между столами не менее 1,5 м, проводить более тщательную дезинфекцию помещений, оборудования, инвентаря и посуды.

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки коронавирусная инфекция в Крыму подтвердилась у 47 человек. Максимальное число заразившихся в регионе — 55 человек — было зафиксировано 20 августа.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1 957 случаев новой коронавирусной инфекции. 85 из них завозные из-за границы, 121 случай — из субъектов РФ и по контакту с ними, 1 470 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 281 — при лабораторном скрининге здоровых лиц. Выздоровевших за весь период — 1 372 человека, 27 пациентов умерли (один за прошедшие сутки). Чаще всего случаи заражения фиксировались в Симферополе и Ялте.