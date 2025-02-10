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В Симферополе - выставка фотокорреспондента «Крымской газеты» Михаила Гладчука «Крым: в предыдущих сериях»
фото: Елена Юманова

В Симферополе — выставка фотокорреспондента «Крымской газеты» Михаила Гладчука «Крым: в предыдущих сериях»

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 19:23 10.02.2025

8 февраля 2025 года в Симферополе, в фойе «Галерея» библиотеки им. И. Я. Франко состоялось открытие персональной выставки фотокорреспондента «Крымской газеты» Михаила Гладчука «Крым: в предыдущих сериях».

В экспозиции представлены работы автора за последние пять лет, репортажные фотографии, на которых Михаил запечатлел людей труда, трогательные человеческие истории и яркие моменты жизни полуострова: от строительства моста и мечети до ковидных отделений и последствий прилетов.

В приветственном слове Михаил рассказал о своей работе фотокорреспондентом, в ходе которой он смог побывать на строительстве самых важных объектов, посетить «красную зону» ковидного отделения и запечатлеть многие другие важные события не только для Крыма, но и для России, и даже всего мира.

В Симферополе - выставка фотокорреспондента «Крымской газеты» Михаила Гладчука «Крым: в предыдущих сериях»

Поздравить и поддержать автора пришли друзья и коллеги, выразив слова благодарности за полученные от выставки эмоции. На открытии присутствовало много друзей-поэтов Михаила, поскольку он не только фотограф, но и литератор, пишущий поэзию и прозу. Это торжественное событие было украшено не только фотокартинами, но и импровизированным, впечатляющим выступлением авторов, среди которых были поэты: Равиль Валеев, Денис Плескачев, Анна Огнивец, Елена Малинина, Вероника Гафарова и другие. Всем гостям Михаил Гладчук подарил свои книги с автографом и авторские наклейки.

По завершению торжественной части мероприятия каждый желающий смог пообщаться с фотографом лично, задать интересующие вопросы, а также сделать совместное фото на память.

Выставка продлится до конца февраля 2025 года.

автор: Анфиса Третьякова. Фото Елены Юмановой

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