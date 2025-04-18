В Симферополе — выставка интерьерной живописи «Флора и фауна» двух крымских художниц

В симферопольском ТРК «Центрум», на четвертом этаже, где находится арт-пространство «Галерея 10», презентовали выставку интерьерной живописи «Флора и фауна» двух крымских художниц Анастасии Вологодской и Виктории Поддубной.

Девушки через живопись передали свой взгляд на мир дикой природы, впечатляющий буйством красок: Анастасия Вологодская изобразила величественного кита и грациозных слонов, а Виктория Поддубная создала образы тропических птиц, на фоне пышных экзотических цветов.

Куратор галереи Артем Шубин представил гостям выставки молодых творцов, которые ответили на вопросы посетителей, заинтригованных как потрясающими картинами, так и личностями прекрасных художниц.

Анастасия Вологодская призналась, что первые серьезные работы стали появляться у нее 3-4 года назад и помимо морской тематики, она очень любит текстурные картины, барельеф.

Виктория Поддубная рассказала, что открытие экспозиции было долгожданным: девушки планировали ее целых 2 месяца, и, если для Анастасии это уже шестая персональная выставка, то для Виктории – дебютная.

Ура! Сбылась моя мечта! Я очень рада, что успела написать 4 новые картины большого формата: два попугая Ара, фламинго и тукана. А пятая была написана ранее, но стала композиционным центром. На выставку пришли все мои друзья и порадовали меня интересом к творчеству, позитивным настроением и красивыми цветами. Это очень мило! Я вас обожаю! – поделилась эмоциями Виктория.

Художницы мастерски сочетают реалистичность деталей с декоративным стилем, создавая неповторимую атмосферу тропического сада прямо в стенах галереи. Их работы – это путешествие в мир, где каждый элемент природы становится произведением искусства.

Продлится выставка до 12 мая:

Адрес: Симферополь, ул. Севастопольская, 62.

Вход свободный.

автор: Анфиса Третьякова, фото автора

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